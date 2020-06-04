Половина россиян надеются вернуться к прежней работе в июле

https://static.news.ru/photo/4dff7e58-a6ee-11ea-b065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование ИНСАП РАНХиГС показало, что половина жителей России, перешедших на удалёнку или выбравших отпуск на время пандемии, рассчитывают вернуться к прежней форме занятости в следующем месяце. Изменения на работе коснулись 60% россиян, каждый одиннадцатый из них потерял работу.

Каждый третий работник потерял в зарплате, сообщает ТАСС.

При этом основное снижение трудовых доходов наблюдалось у работающих не по найму, то есть у индивидуальных предпринимателей и самозанятых, — говорится в исследовании.

Также отмечается, что около 35% россиян, которым в 2020 году пришлось обратиться в службу занятости, получают пособие по безработице. Ещё 20% респондентов заявили, что ожидают результата рассмотрения их заявок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники службы доставки еды Delivery Club пожаловались на ухудшение условий работы. Они хотят устроить забастовку. Курьеры рассказали, что теперь заказы могут приходить даже по адресу, который находится в 10 км от начальной точки. При отказе работник получает штраф.