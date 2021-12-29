ЦБ: россияне тратят 80% доходов на обслуживание кредитов

Треть россиян, у которых есть кредиты, тратят на их погашение 80% своих доходов. Об этом сообщил Банк России, предупредив о грядущих ограничениях на выдачу потребительских кредитов, пишут «Известия».

Центробанк планирует установить лимиты на ссуды, погашение которых будет съедать более 80% заёмщика. При этом у банков таких кредитов не должно быть более 25%, у микрофинансовых организаций — 35%.

По оценкам регулятора, на сегодня 31% кредитов имеет долговую нагрузку более 80% дохода плательщика, для микрофинансовых организаций этот показатель ещё выше и составляет 44,2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России обеспокоен тем, что люди стали попадать в «долговую кабалу». И лимиты на необеспеченные ссуды планируется установить с 2 июля 2022 года.

Эксперты считают подобные ограничения необходимыми и давно назревшими. Эффект от введения кредитов может сократить заимствования людей, чья кредитная нагрузка и так высока. Но для защиты самых уязвимых групп заёмщиков — излишне закредитованных и с низкими доходами этого явно недостаточно. Неплохо было бы ко всему прочему и ограничить агрессивную рекламу доступных кредитов, считают специалисты.

Агрессивная реклама легко доступных кредитов без обеспечения и «только по паспорту», а также кредитных карт с якобы выгодным кешбэком, который на самом деле оказывается не таким уж выгодным, провоцируют надёжных заемщиков увеличивать свою долговую нагрузку, — считает замруководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчакова.

Что же касается закредитованности россиян, ограничения не окажут на неё существенного влияния.

Потребность в деньгах при отказе в банке или МФО [никуда не исчезает]. Нередко это приводит людей к чёрным кредиторам. Там уже никакие законодательные нормы не работают, — считает аналитик Brobank.ru Дмитрий Сысоев.

Ранее сообщалось, что в настоящее время общая задолженность россиян по кредитам составляет около 24 трлн рублей. Ситуация грозит массовыми банкротствами заёмщиков и ростом социального напряжения.