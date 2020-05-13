ЦБ РФ продал валюту на 14,7 млрд рублей

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Банк России в качестве мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 12 мая на сумму 14,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

До этого объём валюты, проданной ЦБ с расчётами 8 мая, составлял 14,8 млрд руб. Упреждающую продажу валюты в рамках реализации бюджетного правила регулятор проводит с 10 марта 2020 года. Таким образом реализуется механизм бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях серьёзных изменений на мировом нефтяном рынке.

С этого момента объём продажи валюты на внутреннем рынке достиг 569 млрд руб. Банк России намерен совершать подобные операции до тех пор, пока не начнутся регулярные продажи валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Как писал NEWS.ru, ранее Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия.