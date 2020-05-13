Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия

https://static.news.ru/photo/7722d806-952e-11ea-8923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сбербанке сообщили, что обслуживание карт, срок действия которых истёк с марта текущего года, продлится до момента активации новых. Однако возможности таких карт будут ограничены операциями по снятию наличных, пополнению карт в банкоматах и оплаты покупок с использованием чипа и ПИН-кода.

Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истёк с марта текущего года, — цитирует РИА Новости сообщение банка.

В банке также отметили, что перевыпущенные карты можно будет активировать в мобильном приложении банка, после этого все операции по ней станут доступны, а карта с истекшим сроком действия заблокируется. Забрать новую карту из отделения можно будет в течение четырёх месяцев с момента её доставки.

Как писал NEWS.ru, специалисты Сбербанка перенастроили только половину из двух миллионов терминалов бесконтактной оплаты, чтобы владельцы просроченных банковских карт могли пользоваться ими до конца пандемии COVID-19. Ранее платёжные системы Visa, Mastercard и «Мир» разрешили банкам обслуживать просроченные карты. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рекомендовала кредитным организациям продлить срок действия карт как минимум до 1 июля.