Сбербанк объяснил проблемы владельцев просроченных карт

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Число заразившихся коронавирусной инфекцией с марта по 7 мая в армии и военных учебных заведениях достигло 3313 человек, из них 1540 — военнослужащие в Вооружённых силах РФ.

В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях с марта по 7 мая установлено 1540 военнослужащих с положительными результатами, — цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ. По...