Сбербанк объяснил проблемы владельцев просроченных карт

https://static.news.ru/photo/cb337796-908f-11ea-97f9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Специалисты Сбербанка перенастроили только половину из двух миллионов терминалов бесконтактной оплаты, чтобы владельцы просроченных банковских карт могли пользоваться ими до конца пандемии COVID-19.
Усилиями собственных инженеров, работающих в режиме 24/7, успели перепрограммировать чуть меньше половины из двух миллионов устройств — так как в части случаев необходим физический визит инженера банка в конкретную торговую точку, — цитирует РБК представителя Сбербанка.
По информации издания, платёжные системы Visa, Mastercard и «Мир» разрешили банкам обслуживать просроченные карты. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рекомендовала кредитным организациям продлить срок действия карт как минимум до 1 июля.
Как писал NEWS.ru, источники газеты «Ведомости» заявили о желании Сбербанка отказаться от обслуживания просроченных карт из-за сложностей при перепрограммировании POS-терминалов. Якобы технические специалисты организации оценили требуемое время в несколько месяцев.