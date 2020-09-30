16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

ЦБ РФ поддержит рубль продажей валюты от сделки со «Сбербанком»

01:02, 01 октября 2020

Банк России с 1 октября начнет усиленную продажу валюты на внутреннем рынке для того, чтобы поддержать падающий рубль. На эти цели пойдут средства от сделки по продаже контрольного пакета «Сбербанка» правительству.

По расчётам Центробанка, до конца года на внутреннем рынке для поддержания рубля должно быть продано валюты на 185 млрд рублей. Каждый день регулятор будет «бросать в топку» 2,9 млрд рублей дополнительно к 2,4-2,5 млрд рублей, которые ЦБ продаёт для Минфина по бюджетному правилу, пишет РБК.

Вопреки заявлению многих профильных аналитиков о том, что ЦБ России «кончились патроны», регулятор намерен купировать ситуацию с резко тонущим рублём. За неделю 21-27 сентября курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 рубля, а евро — более чем на рубль.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео