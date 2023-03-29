Центробанк отчитался о росте убытков в 2022 году в 27 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк опубликовал годовой отчет, из которого следует, что в 2022 году убыток регулятора составил 721,7 млрд рублей против 26,3 млрд рублей, зафиксированных годом ранее. Этот показатель увеличился в 27 раз. По итогам прошлого года активы Центробанка сократились с 52,4 трлн рублей до 47,2 трлн рублей. Регулятор объяснил эти цифры усилением санкционного давления Запада на российскую экономику.

Показатели годового баланса и финансовые результаты деятельности Банка России в 2022 году формировались в условиях существенного усиления санкционного давления в отношении финансовой системы, Банка России и реального сектора. Эти процессы сопровождались высокой волатильностью на финансовых рынках, ослаблением курса рубля, усилением инфляционного давления и падением деловой активности, — сказано в отчете.

Финансовый регулятор остается убыточным несколько лет подряд. В 2020 году убыток составил 61,5 млрд рублей, в 2019-м — 182,6 млрд рублей, а в 2018 году — 434,7 млрд рублей.

Ранее председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов заявил, что банкротство нескольких американских банков связано в первую очередь с действиями властей США. Он заявил, что Вашингтон сознательно спровоцировал экономический кризис.

Катасонов отметил, что глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в 2022 году повышал ключевую ставку и сжимал денежную массу. За счет этого были созданы условия для экономической рецессии.