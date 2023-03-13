Названы вероятные причины банкротства американских банков Российский экономист Катасонов объяснил банкротство американских банков действиями властей США

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Банкротство нескольких американских банков связано в первую очередь с действиями властей США, считает председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов. Он рассказал журналу «Компания», что Вашингтон сознательно спровоцировал экономический кризис.

Причина происходящего понятна — это капитализм, который неизбежно порождает кризисы. Другое дело, что здесь помимо объективных причин есть и субъективные. К ним относится сознательное провоцирование кризиса со стороны американских властей, — рассказал экономист.

Он отметил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в 2022 году повышал ключевую ставку и сжимал денежную массу. За счет этого были созданы условия для экономической рецессии.

Председатель наблюдательного совета МосБиржи Олег Вьюгин назвал одной из причин нулевые процентные ставки, из-за которых владельцы депозитов в 2022 году стали активно забирать денежные средства. Банкам, которые вкладывали деньги клиентов в длинные бумаги, пришлось продать их в убыток, чтобы рассчитаться.

Отчетность публикуется, клиенты видят отток капитала и на этом фоне начинают с еще большей интенсивностью забирать деньги, а банки приходят к краху, — пояснил он.

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов считает, что говорить о масштабах бедствия на данный момент рано. Точные данные известны только ФРС. По его словам, понять, что ждет американскую экономику дальше, можно будет спустя пару недель, когда ЦБ сообщит, «где и у кого какая дыра».

В Нью-Йорке ранее закрыли Signature Bank, чтобы избежать системных рисков после краха Silicon Valley Bank (SVB) из-за неудачной операции кредитора с ценными бумагами. В заявлении Министерства финансов, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов подчеркивается, что экономика США при этом остается устойчивой.