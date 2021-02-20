ЦБ прогнозирует в I–III кварталах 2021 года инфляцию выше 4%

https://static.news.ru/photo/862887a4-738d-11eb-bc0d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Годовая инфляция в России будет превышать целевой уровень в 4% в I–III кварталах 2021 года. Такой прогноз высказал ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике.

Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в I–III кварталах 2021 года, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7–4,2%. На среднесрочном горизонте с учётом проводимой политики инфляция будет находиться вблизи 4%, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что производители мяса птицы и яиц запросили повышения отпускных цен на величину до 10%. Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков отметил, что объёмы данных видов продукции на рынке сокращаются по причине фактора сезонности и распространения птичьего гриппа. Вспышка заболевания была зафиксирована на юге страны, после чего перешла и на другие регионы. При этом производители продукции ссылаются на увеличение стоимости кормов и сокращение поголовья. Эти факторы увеличивают внутренние издержки и вынуждают повышать закупочную стоимость.

Кроме того, Минсельхоз России работает с производителями, чтобы не допустить роста оптовых цен на птицу и яйца. В ведомстве сообщили, что эти категории не должны подорожать сильнее продовольственной инфляции.

Как свидетельствуют данные исследования «Бизнес-климат России», проведённого Центром стратегических разработок (ЦСР), цены на свои услуги хотят поднять не менее 44% российских компаний. По мнению аналитиков, этот рост составит 8–10%. При этом в компаниях ожидают рост спроса на предлагаемые товары и услуги, что считается хорошим признаком.

Как передавал NEWS.ru, на заседании совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Регулятор убрал из итогового пресс-релиза пункт, допускающий снижение ставки в ближайшем будущем. В сообщении ЦБ также говорится, что в декабре и январе темпы увеличения цен сохранялись на высоком уровне.