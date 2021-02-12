https://static.news.ru/photo/e9bfd92c-6d1e-11eb-8abd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Решение принял совет директоров регулятора 12 февраля 2021 года. Однако регулятор убрал из релиза сигнал, допускавший снижение ставки в дальнейшем. В сообщении ведомства также говорится, что в декабре и январе темпы увеличения цен сохранялись на высоком уровне.

Спрос восстанавливается быстрее, процесс носит более устойчивый характер, чем прогнозировалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на стоимость.

В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2%. В дальнейшем с учётом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%, — говорится на официальном сайте ЦБ РФ.

В Центробанке отметили, что инфляционные ожидания граждан РФ и бизнесменов остаются на повышенном уровне. Ускоряющийся темп вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также ожидания дополнительных мер финансовой поддержки из бюджета в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках.

Накануне стало известно, что Центробанк намерен установить суточный лимит на переводы в Системе быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей. Таким образом, ряду банков придётся существенно повысить максимальную сумму переводов в день. Соответствующее требование прописано в проекте указания ЦБ. Также отмечается, что с 1 апреля 2022 года банки обязуются обеспечить клиентам возможность производить оплату услуг через СБП посредством мобильного приложения, разработанного Национальной системой платёжных карт.

Как писал NEWS.ru, Центральному банку России в 2021 году лучше понизить ставку ещё на 0,5 п. п. — об этом говорится в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) после консультаций с властями РФ. Сейчас показатель установлен на уровне 4,25%.

В январе 2021-го инфляция превысила в РФ 5% впервые с первой половины 2019-го. Тогда рост стоимости товаров ускорился на фоне роста НДС с 18 до 20%. МВФ в докладе уточнил, что несмотря на временное повышение темпов, без дальнейшего смягчения политики регулятора в РФ к концу 2021-го негативные процессы в экономике опустились ниже целевого показателя. В России это 4%.