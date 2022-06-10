ЦБ примет решение по ограничению на снятие наличной валюты осенью

Банк России примет окончательное решение по введению ограничений на снятие наличных евро и долларов в начале сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, окончательный вердикт в данном вопросе будет зависеть от «развития ситуации». Набиуллина также отметила, что отечественные банки не будут вводить меры принудительной конвертации валютных счетов в рублевые.

Что касается тех мер, которые были введены до сентября, мы, я думаю, что в начале сентября об этом скажем в зависимости от развития ситуации, — заявила Набиуллина.

Ранее интернет-пользователи пожаловались на банки, изменившие условия игры в разгар кризиса. Возмущение людей сначала вызвало объявление Тинькофф Банка о том, что он будет покупать доллары у россиян на 10% дороже биржевого курса. А затем он вместе с Райффайзенбанком внезапно сообщил о комиссиях за хранение денег в валюте. Эксперты ожидают аналогичных нововведений и от других банков.

В Москве перестала быть доступна информация о банкоматах Тинькофф Банка, в которых можно снять валюту, передает Интерфакс. Ранее в онлайн-банке отражалась карта с точками, где доступна выдача долларов и евро наличными. Клиенты организации пожаловались на отсутствие банкоматов с иностранной валютой и на неработающую карту в приложении.