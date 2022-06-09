Клиенты Тинькофф банка пожаловались на проблемы со снятием валюты

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Банкомат банка Тинькофф

В Москве перестала быть доступна информация о банкоматах, в которых можно снять валюту, передает Интерфакс. Ранее в онлайн-банке отражалась карта с точками, где доступна выдача долларов и евро наличными.

На карте местности в онлайн-банке и на сайте кредитной организации не показывается ни одного банкомата, в котором можно снять наличные доллары и евро (даже небольшую сумму в $10), — говорится в сообщении.

Представитель Тинькофф Банка сообщил изданию, что «карта сломалась» и в настоящее время ее «чинят». Он также уточнил, что кредитор регулярно пополняет банкоматы наличными.

Отметим, что снять рубли по-прежнему можно. Согласно данным карты, их выдача доступна практически везде.

Ранее Тинькофф Банк ввел комиссию для валютных счетов. Ее будут взимать со счетов с более чем 1000 у. е. в валюте счета. Плату начнут списывать ежедневно, она составит 1% в месяц (12% годовых).