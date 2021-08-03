ЦБ предупредил о новых махинациях со счетами в иностранных банках

Банк России предупреждает, что мошенники от его имени рассылают жителям России письма, будто на их имена в зарубежных банках открыты крупные денежные счета. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Преступники в своих сообщениях просят оплатить комиссию, чтобы получить доступ к средствам. В Центробанке объяснили , что он по собственной инициативе не пишет людям, не рассылает сообщения и не звонит.

Банк России советует не отвечать на подобные письма и сообщения и не переводить деньги. Кроме комиссии мошенники могут также предложить уплатить налог или страховку для получения средств. Кроме того, отмечается, что преступники от лица Центробанка могут звонить, писать СМС и в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные ранее лекарственные средства — например медицинские приборы, БАД.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники разработали схему шантажа россиян, не поддающихся на провокации и пытающихся «троллить» оппонентов. Об этом рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

По словам Лазаревой, хотя бы однажды со звонками мошенников сталкивались 90% работоспособного населения страны. При этом злоумышленники настолько «достали» людей, что те перестали поддаваться на провокации и намеренно «троллят» нечистых на руку оппонентов — в Сети есть множество публикаций с подобными беседами.