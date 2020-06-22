ЦБ понизил курс доллара до 69,48 рубля

Курс американской валюты достиг отметки в 69,4835 рубля. Официальный курс установил Банк России.
Курс доллара оказался на 8,9 копейки ниже предыдущего показателя. Европейскую валюту оценивают в 77,8285 рубля. Таким образом, евро потерял 17,62 копейки.
Ранее NEWS.ru писал, что на этой неделе рубль будет пытаться отбить потери последних торгов на фоне активных покупок облигаций федерального займа (ОФЗ) и дорожающей нефти. Поддержку курсу рубля сейчас оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка, которые оцениваются примерно в 10 млрд рублей, а также конверсионные операции отечественных экспортёров в рамках налогового периода. По предварительной оценке, сырьевым компаниям потребуется обменять порядка 200 млрд рублей к 25 июня для уплаты налога на добычу полезных ископаемых.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен