ЦБ понизил курс доллара до 69,48 рубля

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Компания Nord Stream 2 должна до 15 сентября текущего года обосновать свою апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятора) по отказу освободить «Северный поток — 2» от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

Пока жалоба ещё вообще не содержит обоснования. На это заявитель Nord Stream 2 имеет время до 15 сентября 2020 года, — сообщил ТАСС представитель Высшего земельного суда в Дюссельдорфе. Он...