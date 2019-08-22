https://static.news.ru/photo/4d261ba2-c46a-11e9-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк сможет начать блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций уже этой осенью. Об этом рассказали авторы соответствующего законопроекта, руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв.

Теперь ЦБ сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы подозрительных порталов. Одновременно регулятор сможет подавать иск в суд о нарушениях со стороны ресурсов, пишет газета « Известия ».

По словам Аксакова, необходимо, чтобы решение о блокировке «единолично принимал председатель ЦБ», поскольку против мошенников нужно действовать «быстро и решительно».

В настоящее время, чтобы заблокировать сайт мошенников, ЦБ должен обращаться в прокуратуру, а она — в суд. Получив разрешение, Роскомнадзор вносит ресурс в реестр запрещённых и предписывает провайдерам ограничить доступ к нему. Например, с момента объявления регулятором «Кэшбери» финансовой пирамидой до блокировки прошло более трёх месяцев.

По последним данным, сумма ущерба от действий «Кэшбери» составляет более 3 млрд рублей. Этот проект «Кэшбери» оказался одной из самых разветвлённых и масштабных финансовых пирамид, выявленных ЦБ за последнее время, сообщал News.ru.