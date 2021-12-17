ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5% годовых

Центробанк России резко повысил ключевую ставку на 1%, до 8,5% годовых. Как сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора, также допускается дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Предполагается, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России: темпы роста потребительских цен в октябре — ноябре достигли максимума за последние шесть лет, а годовая инфляция увеличилась до 8,4% после 7,4% в сентябре. В декабре также повысились инфляционные ожидания населения, обновив максимум за пять лет. Несмотря на рост экономической активности, в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения, влияние которых на деловую активность может вырасти при распространении новых штаммов коронавируса и ужесточении противоэпидемических мер.

Ранее эксперты, опрошенные РБК и Bloomberg, заявили, что по итогам года инфляция превысит 8%, что станет максимумом с 2015 года, а декабрьское повышение ключевой ставки будет не последним. Как полагает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин, в первом квартале 2022 года регулятор может повысить ставку ещё на 0,5%, а в случае ещё большего отклонения инфляции от цели в 4% ставка может вырасти до 10%.

Старший экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков полагает, что ставка в 8,5% может сохраниться до конца следующего года, а аналитики "Ренессанс Капитала" не исключают, что в случае ослабления рубля и сохранения повышенных инфляционных ожиданий ЦБ может рассмотреть ещё одно повышение. Что же касается возможного снижения ставки, то, по мнению «Ренессанс Капитала», это может произойти уже в третьем квартале 2022-го.