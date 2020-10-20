ЦБ: объём вкладов россиян третий месяц подряд почти не показывает динамики

https://static.news.ru/photo/d26fc4a8-1305-11eb-909f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вклады россиян в банках в сентябре практически не увеличились. Такая динамика сохраняется третий месяц подряд, говорится в материалах ЦБ.

По данным регулятора, вклады населения выросли незначительно — на 47 млрд рублей, или 0,1%. Слабая динамика сохраняется третий месяц подряд — в августе рост был нулевым, а в июле он составил 0,3%.

Регулятор отмечает, что в значительной степени средства россиян увеличились благодаря росту остатков на счетах эскроу, прирост по которым в сентябре составил 107 млрд рублей. Без учета этих счетов вклады населения снизились на 0,2%, передаёт ТАСС.

Ранее Федеральная налоговая служба сообщила, что будет собирать информацию обо всех имеющихся у россиянина вкладах, определять налоговую базу и производить расчёт налога, который должен заплатить держатель вкладов. Налогом будут облагаться вклады свыше 1 млн рублей. Налоговая база в данном случае будет определяться как превышение суммы дохода в качестве процентов, которые вкладчик будет получать в течение года по всем счетам и остаткам во всех банках над суммой процентов. Алгоритм исчисления налога будет такой: сумму вклада свыше 1 млн рублей умножат на ключевую ставку ЦБ РФ. Например, со вклада 1,4 млн рублей под 6,2% годовых доход составит 86 800 руб., необлагаемый процентный налог — 42 тыс. руб. (1 млн руб.х 4,2% при ключевой ставке ЦБ на сегодняшнем уровне). Налогооблагаемый доход в этом случае составит 44 800 руб. (86 800 руб. минус 42 тыс.руб.), сумма налога — 5 824 руб. (44 800 руб. х13%).

Издание со ссылкой на налоговую службу уточняет, что не облагаться налогом будут вклады меньше 1 млн рублей и со ставкой по депозитам менее 1%, а также освобождены от налогов счета эскроу, писал NEWS.ru.