Центральный банк России не ждёт дальнейшей существенной девалютизации банковской системы страны, рассказал руководитель департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов.
По данным регулятора, доля вкладов граждан в иностранной валюте в 2019-м уменьшилась с 21,5% до 19,6%. На процесс повлияло укрепление рубля и резкое падение ставок по валютным депозитам. Так, ставки по долгосрочным вкладам в долларах снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре,
Что касается активных операций — всё-таки у нас есть экспортёры, которые занимают в валюте, и это нормально. [Снижения валютных операций] совсем до нуля не должно быть, — добавил Александр Данилов.
В январе текущего года Банк России предложил дифференцировать надбавки к достаточности капитала для банков за их системную значимость. ЦБ установил единую надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением её до достижения величины в 1% (с 1 января 2019 года).
Как ранее писал NEWS.ru, бизнесмен Олег Дерипаска возложил на Центробанк ответственность за стагнацию последних шести лет и отсутствие прогресса в решении проблемы бедности. Он считает, что регулятор необходимо реформировать.
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