https://static.news.ru/photo/b771d4c6-4866-11ea-adb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Около 30 банков могут остаться без лицензии в 2020 году. Информация следует из аналитического обзора Национальных кредитных рейтингов (НКР).

По оценкам НКР, по итогам 2020 года могут быть отозваны лицензии у 25-30 кредитных организаций. С учётом добровольных ликвидаций/реорганизаций общее число действующих банков уменьшится с 442 на 1 января до немногим более 400 на конец года, — приводит данные обзора ТАСС.

Эксперты отмечают, что тенденция санации банковского сектора сохраняется, но не доходит до уровня массового отзыва лицензий. В 2019 году лицензию потеряли 31 банк, а 12 присоединились к другим.

Ожидается, что число кредитных организаций в 2020 году снизится на 10% и на рынке останутся около 400 банков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центробанк обнаружил за 2019 год более 200 финансовых пирамид в России. Аналитики отмечают, что каждый год количество финансовых пирамид увеличивается. Большинство расположено в Центральном федеральном округе.