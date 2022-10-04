ЦБ допустил введение повышенных требований к ипотеке под низкий процент

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Центробанк рассматривает как вариант ужесточение требований к ипотеке под низкий процент. Речь идет о так называемой субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются самые низкие ставки вплоть до околонулевых, сообщают «Известия».

Под такие кредиты регулятор может ввести повышенные требования по резервам.

В случаях, когда банки, участвующие в таких схемах, недооценивают риски, мы можем ввести повышенные требования по резервированию таких кредитов. В результате банки будут лучше оценивать свои риски и могут отказаться от выдачи таких кредитов, так как это будет давить на капитал и прибыль, — рассказал изданию директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Схема, по которой действуют застройщики, выглядит так: они привлекают в партнеры банки, которые выдают им кредит под низкий процент. В некоторых случаях он достигает даже менее 0,1%. Компенсируется это выплатой единоразовой комиссии. А расходы на возмещение закладываются в стоимость жилья.

К примеру, при реальной стоимости квартиры 10 млн рублей застройщик продает ее за 12–13 млн рублей, а 2–3 млн рублей отдает банку. По мнению экспертов, решение Центробанка ужесточить требования к ипотеке под низкий процент покончит с маркетинговым ходом застройщиков по якобы субсидированию процентной ставки. Самим банкам будет уже невыгодно участвовать в таких программах.

Ранее правительство продлило программу по поддержке многодетных семей, в рамках которой они могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Участниками данной программы смогут стать семьи, в которых третий или последующий ребенок родился во временной промежуток с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года.