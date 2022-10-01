Правительство продлило меры поддержки семей, выплачивающих ипотеку

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Российское правительство продлило программу по поддержке многодетных семей, в рамках которой они могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, говорится в Telegram-канале кабмина. Участниками данной программы смогут стать семьи, в которых третий или последующий ребенок родился во временной промежуток с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года. Всего на эти цели выделят около 90 млрд рублей из госбюджета.

Срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год — до 1 июля 2024 года. В 2023 и 2024 годах на эти цели планируется выделить порядка 90 млрд рублей из федерального бюджета. Работа ведется по поручению президента [России Владимира Путина], — сказано в сообщении.

В Госдуме ранее предложили частично или полностью списать ипотеку многодетным семьям. Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что подобные меры станут осязаемым решением проблем для многодетных семей.

До этого Путин сообщил, что программу льготной ипотеки для многодетных семей решено продлить до конца 2023 года. По его словам, тема повышения достатка и уровня жизни семей с детьми обсуждалась еще в конце мая на заседании президиума Государственного совета. Также глава государства объявил, что власти обновят и расширят положения указа президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».