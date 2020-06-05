ЦБ допустил ещё большее снижение ключевой ставки

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Центробанк задумался о втором подряд снижении ключевой ставки в России, заявила руководитель финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, ЦБ «видит пространство для снижения ставки» на один процентный пункт. Центральный банк рассмотрит возможность на заседании совета директоров 19 июня.

Решение мы будем принимать, исходя из данных, которые уже поступили, которые будут продолжать поступать, и из утончения наших прогнозных оценок по инфляции и по ВВП, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

В апреле ЦБ опустил ключевую ставку до 5,5% годовых, снизив на 0,5 процентных пункта на фоне пандемии коронавируса, обрушения нефтяных цен и курса рубля. Спустя два месяца национальная валюта вернулась к мартовскому курсу.

Как писал NEWS.ru, гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко пообещал, что до конца 2020 года ипотечные ставки в России упадут в среднем до 8%.