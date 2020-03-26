Налогообложение процентного дохода со вкладов, превышающих 1 млн рублей, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к крупным ВИП-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита, заявили NEWS.ru в рейтинговом агентстве НКР («Национальные кредитные рейтинги»).

Накануне в своём официальном обращении к россиянам президент Владимир Путин ради поддержки семей с детьми и безработных, находящихся на больничном, предложил обложить проценты по банковским вкладам граждан страны свыше 1 млн рублей налогом на процентный доход в 13% и увеличить до 15% ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета.

Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%, — сказал он в телеобращении к нации и подуспокоил, что такая мера затронет только около 1% вкладчиков.

Несколько позже пресс-секретарь Путина уточнил предложение ВВП, сказав, что налог в 13% на проценты от вкладов размером более 1 млн рублей коснётся менее 10% вкладчиков. При этом он отметил, что ни о какой совокупности счетов речи не идёт.

Речь идёт об одном конкретно взятом счёте, ни о какой совокупности речи не идёт, — рассказал Дмитрий Песков.

По данным мониторинга Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 1 января 2020 года на вклады свыше 1 млн рублей на самом деле приходилось 55,3% общего объёма вкладов, который составлял 30,549 трлн рублей.

Это действительно затронет относительно состоятельных людей в России. Они не привыкли к протестам и публичным акциям. Поэтому возражать такому предложению никто не станет. Или же они посмотрят, можно ли в рамках изданного законодательства найти способы снижения налогообложения. Возможны варианты — обналичить и переждать (посмотреть, что будет). Второй вариант — разложить на множество вкладов (если это не будет оговорено новым законом). Третий вариант — традиционный — ad hoc (дословно «на случай»): к одному пришли, к другому не пришли. Когда придём — будем разбираться по мере поступления проблемы. Сергей Дубинин экс-глава Банка России и член набсовета ВТБ экс-глава Банка России и член набсовета ВТБ

Ещё одним «лайфхаком» может оказаться распределение средств по родственникам и новым вкладчикам, признал банкир.

Бывший глава ЦБ согласен платить по предложенным правилам, однако высказал удивление, для чего необходимо в наступившей рецессии обкладывать граждан повышенным налогом.

Единственное, что приходит на ум — борьба за социальную справедливость. По сути, это уже чисто политический вопрос, чтобы это было красиво. Потому что больших поступлений от такого налога в бюджет не будет, — сказал экс-глава ЦБ РФ.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

С Дубининым соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он считает, что введение налога на процентный доход по депозитам и облигациям едва ли приведёт к серьёзным изменениям на долговом рынке.

Ранее НДФЛ по ставке 13% и так действовал в отношении корпоративных облигаций, выпущенных до 1 января 2017 года, но не затрагивал те выпуски, которые были выпущены после этого срока, если не рассматривать накопленный купонный доход (сумма, которая будет получена держателем облигации при условии её продажи до выплаты купона эмитентом. — NEWS.ru). Относительно невелико число тех, кто до недавнего времени рассматривал фондовый рынок в качестве направления для инвестиций. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По данным Московской Биржи, к концу минувшего года было открыто 3,86 млн счетов, из которых 1,65 млн пришлись на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Однако, по информации Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), только на трети брокерских счетов и чуть более четверти ИИС были какие-то средства. Из этой величины нужно отбросить и те счета, на которых суммы меньше 1 млн рублей, сверх которых процентный доход теперь будет облагаться НДФЛ, разъясняет руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.

Между тем эксперт сомневается, что последние налоговые инициативы приведут к массовому перетоку средств в наличную иностранную валюту. Как опять-таки пояснял Песков, налогом будут облагаться только конкретные депозиты с суммами более 1 млн рублей.

Если эти слова найдут подтверждение в Налоговом кодексе, поправки к которому, по словам источника в Совете Федерации, могут принять уже весной, то это может привести лишь к большей диверсификации сбережений между различными банками.

При этом, уточняет Коган, невольными пострадавшими от последних налоговых инициатив могут оказаться госбанки, суммы на крупных депозитах в которых могут быть разбиты по другим кредитным организациям.

Наличная иностранная валюта не приносит процентный доход и, как показала последняя статистика Банка России, даже в период недавнего скачка ослабления рубля повышение оказалось умеренным. В настоящий момент конвертация средств выглядит уже более рискованной, многие смогли извлечь уроки в 2014–​2016 годах, — заметил аналитик.

Со своей стороны независимый эксперт по личным инвестициям Алёна Лапицкая также не верит в то, что налоговое нововведение спровоцирует большой отток вкладчиков.

Спрос — да, уменьшится. Но давайте посчитаем, ведь деньги счёт любят. Допустим, положили мы 1 млн рублей под 6% годовых. 1 млн — налогами не облагается, а 60 тысяч (те самые проценты) будут облагаться налогом в 7 800 рублей (13% от 60 тысяч). Фактически получается, что доход уже не 6%, а 5,2%. Думаю, это поле для рекламы продукта банками. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

Что мог иметь в виду Путин: гадаем

Владимир Путин Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Независимый эксперт по личным инвестициям Алёна Лапицкая предлагает рассмотреть грядущую ситуацию на примере вклада в 1 млн рублей как наиболее частого и рационального, поскольку АСВ совершает выплаты до 1 млн 400 тысяч.

Если рассматривать вклады 1 млн под средние 7% годовых (если не брать в расчёт Сбербанк, стоящий особняком со своими крошечными процентами) сроком на пять лет, то итоговая сумма при простейших расчётах будет как раз под конец вклада близка к пороговому значению, отмечает она.

Многие не думают о том, чтобы сохранить в случае негативного сценария накопленные проценты и размещают на вкладах сумму более миллиона, но до 1 млн 400 тысяч. Так кому же придётся платить 13%? Тот самый 10% населения, кого затронет данная мера. Вероятнее всего, имелся в виду 10% от общего количества граждан, а не процент от действующих вкладчиков, что будет более реальной цифрой, поскольку вклады в пределах 1 млн — 1 млн 400 тысяч превалируют над всеми остальными, — говорит Лапицкая. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

В результате возможного нововведения эксперт не ожидает сильных перетоков капитала, поскольку нет смысла менять «шило на мыло», так как на фондовых рынках налог на прибыль тоже есть и в таком же размере — 13%.