«Хлеб по 170»: интервью вице-главы Российского союза пекарей о росте цен Дмитрий Семенов рассказал, из-за чего может подорожать главное блюдо нашего стола

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

С начала года хлеб в России подорожал на 10–20%, и не факт, что это предел. Несмотря на обещанную правительством заморозку цен, выяснилось, что на нее пошли далеко не все хлебозаводы. О трудностях производителей и факторах роста цен NEWS.ru рассказал Дмитрий Семенов, вице-президент Российского союза пекарей (включает «Щелковохлеб», «Пушкинохлеб», Delavant и других).

— С какими проблемами столкнулись пекари этой весной и удалось ли их решить?

— Тяжело хлебопекам пришлось в конце февраля — начале марта 2022 года, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку. Никто из нас не был готов брать кредиты под 25% годовых. Поставщики тоже не смогли взять на себя новые расходы, и цены на ингредиенты и упаковку резко выросли. Кстати, все поставщики, с которыми мы раньше рассчитывались в течение нескольких недель, а то и месяцев, перешли на полную предоплату.

Но сейчас ситуация более-менее стабилизировалась.

— Каким образом?

— Цены уже не растут так сильно. А после снижения ключевой ставки, возможно, работать будет легче.

— Из чего сейчас складывается цена хлеба?

— Мы напрямую зависим от урожая пшеницы, ржи, от их качества. Стоимость зерна — 20% себестоимости батона или буханки хлеба. Например, из-за плохого урожая в отдельных регионах значительно подорожала рожь. А еще есть затраты на маргарин, сахар, дрожжи, а также на электроэнергию, зарплаты сотрудников, упаковку, доставку продуктов.

Многие заводы используют оборудование из Германии, Испании, Италии, Чехии. И сегодня им приходится искать новые логистические пути, чтобы доставить необходимые комплектующие. А это дополнительные расходы. Нужно понимать, что цены выросли абсолютно на все.

— Как влияет на ценник расположение региона?

— Довольно сильно. Где-то хлеб может стоить 25 рублей, а где-то — все 150. Например, меньше цена будет в Волгограде и в Ростове-на-Дону: там поля под боком.

Фото: Личный архив Дмитрия Семенова Вице-президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов

И наоборот, возьмем наш самый северный комбинат «Полярный» на Чукотке. Ингредиенты к ним привозят раз в год: все товары идут железной дорогой до Владивостока, а оттуда — на кораблях до Анадыря. Поэтому цены в местных магазинах еще прошлогодние. Тем не менее из-за сложностей с логистикой стоимость хлеба там может доходить до 150–170 рублей за булку.

— Как выросли цены на хлеб в среднем по стране?

— В разных регионах с начала года рост составил 10–20%.

— В марте вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о выделении субсидий в 2,5 млрд руб., что должно было заморозить цены до конца года. Но «Коммерсант» со ссылкой на производителей сообщил, что цены зафиксируют только на батон «Нарезной» и черный хлеб «Бородинский». Так ли это?

— Не все предприятия Российского союза пекарей взяли на себя обязательства по заморозке цен. Вообще, замораживать цены было бы неправильно. Лучше адресно помогать малообеспеченным, стимулируя их потребительский спрос. А они сами разберутся, что им покупать. Кто-то, условно говоря, ездит на «мерседесе», а кто-то считает копейки на хлеб. Получается, что мы субсидируем хлеб и для одного, и для другого. Это нерационально.

— К какому росту цен готовиться дальше?

— Мы совсем не заинтересованы в повышении цен. И не можем сделать это внезапно. Если какой-то завод планирует поднять цену, он должен согласовать ее с федеральными торговыми сетями. К тому же хлеб — социально-значимый продукт, он находится в зоне повышенного внимания властей. Предприятие должно уведомить Федеральную антимонопольную службу, региональное министерство или департамент сельского хозяйства и только после этого повышать.

С другой стороны, мы вынуждены следовать за рынком. А рынок мы не догоняем. Зарплаты на наших заводах — самые низкие в пищевой промышленности. Гораздо ниже, чем на мясокомбинатах или молокозаводах. Поэтому сейчас предсказать динамику цен сложно.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

— В мире обсуждают грядущий продовольственный кризис. Как сейчас обстоят дела с урожаем пшеницы и ржи?

— Мы не знаем, каким будет урожай в этом году. Можем только надеяться, что хорошим, а цены — стабильными. Но дефицита хлеба в России мы не ждем.

— До 1 июня действовало временное разрешение Роспотребнадзора продавать хлебобулочные изделия без индивидуальной упаковки. Так власти дали возможность производителям снизить издержки. Теперь издержки снова вырастут?

— Мы и сейчас выступаем за возможность продавать хлеб без упаковки. Эта практика прекрасно зарекомендовала себя в Советском Союзе. При соблюдении всех санитарных требований в торговых сетях это можно делать и сегодня. Тем более использование упаковки приводит к удорожанию продукта на четыре-шесть рублей в зависимости от продукта. Один только зажим для пакетов с хлебом стоит полтора-два рубля. Но весь хлеб без упаковки продавать невозможно.

— Что еще государство со своей стороны может сделать для помощи отрасли?

— Мы хотим добиться признания, что хлеб — обычный рыночный продукт. Сейчас на нем акцентируют внимание как на чем-то особенном, на что можно и нужно сдерживать цены.

Я понимаю, можно субсидировать производителей муки. Но как субсидировать производителей всех остальных ингредиентов? Поэтому мы хотим, чтобы власти подумали о льготных ставках на электроэнергию для больших хлебопекарных предприятий. Именно они кормили страну хлебом в пандемию, ведь частные пекарни из-за ковида были закрыты.