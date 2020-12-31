Болгария полностью диверсифицирует поставки газа в страну

https://static.news.ru/photo/1564739c-4c42-11eb-88ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: gbs-bg.com

Глава кабмина Болгарии Бойко Борисов провёл 1 января телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили полную диверсификацию поставок газа в европейскую страну, передают представители официальной Софии.

Борисов уверен, что обе страны обладают потенциалом для дальнейшего развития торговых и энергетических связей, чтобы Баку транспортировал через Софию больше голубого топлива не только в саму республику, но и в Европу. До этого он посещал улучшенную компрессорную станцию «Петрич». Через неё сырьё из Азербайджана поступает в страну.

Благодаря поставкам [газа] из Азербайджана наша страна достигла полной диверсификации поставок газа как по его происхождению, так и по трассе, — считает Борисов.

Контракт между партнёрами рассчитан на 25 лет. Документ предусматривает экспорт свыше 10 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу, из которых 8 млрд «кубов» будет получать Италия, 2 млрд кубометров отправятся поровну Афинам и Софии, остальное — «прилегающим рынкам», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии.

Накануне президент Сербии Александр Вучич открыл на территории страны газопровод «Балканский поток», являющийся продолжением «Турецкого потока». Республика начала получать российский газ через Чёрное море, Турцию и Болгарию. До этого момента топливо шло в Сербию транзитом через Украину и Венгрию. Теперь на границе Болгарии и Сербии началась прокачка газа через пункт Киреево — Заечар в 20 километрах от города Нови Сад. Белград начнёт платить $155 за тысячу кубометров газа, включая $12–14 транспортных расходов во внутренней сети. Ранее, по его словам, стоимость составляла $240 за тысячу кубометров.

Ранее NEWS.ru писал, что Молдавия продлила соглашение о транзите и поставке природного газа из России. Договор был подписан ещё в 2008 году и с тех пор регулярно продлевается. Согласно документу, газ идёт транзитом через Украину. 31 декабря 2019 года было подписано также пятилетнее соглашение с Украиной, по которому транзитный маршрут по территории сохраняется. Как заявил тогда украинский президент Владимир Зеленский, это позволит государству заработать $7 млрд.