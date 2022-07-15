Bloomberg сообщил о подготовке Россией плана создания эталона нефти Bloomberg: Россия намерена создать отечественный эталон нефти для контроля цены

Фото: Russian Look/Global Look Press

Власти России намерены создать собственный эталонный сорт нефти. Такой шаг Москвы позволит ей противостоять попыткам Запада ударить по доходам от продажи нефти, сообщает Bloomberg.

Правительство России разработало план создания национального эталона нефти в следующем году, так как оно стремится защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну, — отмечается в публикации.

Агентство уточнило, что старт торговли нефтью на национальной платформе намечен на октябрь.

Россия будет работать над привлечением иностранных партнёров к закупке нефти с целью выйти на объёмы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года, — добавили в Bloomberg.

Инициатива, как указало агентство, находится «на ранней стадии».

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: проблема роста цен на энергоносители возникла из-за просчётов западной энергетической политики. Она добавила, что антирыночные планы G7 по лимиту цен на нефть могут привести к росту её стоимости. Захарова отметила крайне негативное влияние на рынок рестрикций в энергетической сфере.