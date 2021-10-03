Бизнесмен предупредил о риске исчерпания запасов золота в России

Золотодобывающая отрасль России через 10–20 лет может столкнуться с недостатком запасов. Для того, чтобы избежать этого, необходимо активнее вкладывать деньги в геологоразведку и принять ряд других мер, которые помогут добыче и других полезных ископаемых. Об этом заявил в интервью РБК гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачёв.

Грачёв сообщил , что текущие запасы золота в стране составляют около 7,5–8 тысяч тонн, а производство металла держится на уровне 330 тонн в год. При этом показатель запасов и объёма добытых полезных ископаемых за последние несколько лет упал в два раза — с 62 до 30%. В случае с золотом ситуацию усугубляет общемировой тренд падения содержания металла в руде и роста количества так называемых упорных руд, из которых можно извлечь не более 80% металла.

Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10–20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы, — заметил он.

По словам главы компании, причиной этого является недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений. На встрече президента Владимира Путина с модераторами Восточного экономического форума в начале сентября глава «Полюса» предложил комплекс мер по стимулированию таких инвестиций без каких-либо затрат для государства. Президент уже поддержал эти инициативы, предложив подготовить соответствующие предложения.

Так, предлагается предоставить любой компании право геологического изучения неразведанного участка недр с последующим получением лицензии на добычу, если изыскания окажутся успешными. Также необходимо законодательно упростить оборот поисковых лицензий и продажу месторождений, которая сейчас сдерживается из-за требований закона. В результате, как заявил гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков, за последние 25 лет число открытых месторождений значительно сократилось, а огромное количество ресурсов не вовлекаются в экономическое производство.

Кроме того, необходимо создание общей базы геологической информации по стране: сейчас она разбросана между десятками институтов, доступ к этим данным ограничен, а сами они местами устарели и содержат противоречия, из-за чего госорганы часто отклоняют заявки компаний на геологоразведку. Грачёв предложил поручить Роснедрам провести верификацию и консолидацию разрозненных данных, объединив их в единый онлайн-ресурс. Эту позицию разделяет и глава Минприроды Александр Козлов: по его словам, сейчас оцифровано только около 12% всей геологической информации, полностью перевести их в «цифру» планируется к 2030 году.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов напомнил, что золото является не столько роскошью, сколько стратегическим резервом для оплаты продовольствия, товаров первой необходимости, материалов и оборудования, и останется им по крайней мере до конца XXI века. В этом отношении альтернативы золоту пока что нет.