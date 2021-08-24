Губернатор Магаданской области заявил о важности золота до конца века

Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал золото стратегическим резервом, которому нет альтернативы и который будет востребован минимум до конца века. Об этом он заявил в интервью РИА Новости в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021», отвечая на вопрос, не видит ли он угрозы для экономики региона в контексте падения спроса на роскошь в мире.

Носов напомнил , что золото является не столько роскошью, сколько стратегическим резервом для оплаты продовольствия, товаров первой необходимости, материалов и оборудования и останется им по крайней мере до конца XXI века.

Мы платим золотом, золотые запасы только растут. В любой кризисной ситуации — это то, что реально может существовать, — сказал Носов.

Ранее эксперты сообщили о том, что котировки золота сохраняют низкую волатильность в связи с уверенным положением доллара. Однако в ближайшее время в экономику страны будет добавлена большая масса денег, которая может поддержать котировки драгоценного металла. Так, в ближайшее время конгресс США может утвердить инфраструктурный план президента США Джо Байдена объёмом $1 трлн и ещё один пакет помощи в размере $3,5 трлн. Если это произойдёт, в экономику страны будет добавлена большая денежная масса, которая может оказать давление на доллар, одновременно поддержав котировки золота. Пока же диапазон цен на золото сохранится в рамках $1720–1790 за тройскую унцию.