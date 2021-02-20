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Экономика

Биткоин вновь превысил исторический максимум

15:36, 20 февраля 2021
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стоимость биткоина продолжает расти. Как следует из данных торгов, самая популярная криптовалюта вновь превысила исторический максимум — она превышает $57 тысяч.

Подорожание биткоина составило 8,36% за сутки, в ходе торговой сессии он вырос на 2,02%. Его стоимость составила $ 57,11 тысячи на 15:29 мск, сообщает портал Coindesk.

Аналитики oбъясняют рост криптовалюты заинтересованностью институциональных инвестoров и крупных компаний. Ранее капитализация криптовалюты превысила триллион дoлларов.

Ранее NEWS.ru писал, что старейшая денежно-кредитная организация США Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) начнёт осуществлять операции с биткоинами и другими криптовалютами в интересах клиентов.

Банк сформировал команду из менеджеров, которые будут искать возможности для использования цифровых активов во всех направлениях деятельности. Главой этой группы стал Майк Демисси, руководящий отделом инновационных решений.

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