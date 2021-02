Старейший банк США начнёт проводить операции с криптовалютой

https://static.news.ru/photo/60b80ca4-6c96-11eb-a4a2-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolaus Czarnecki/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Старейшая денежно-кредитная организация США Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) начнёт осуществлять операции с биткоинами и другими криптовалютами в интересах клиентов.

Банк сформировал команду из менеджеров, которые будут искать возможности для использования цифровых активов во всех направлениях деятельности. Главой этой группы стал Майк Демисси, руководящий отделом инновационных решений, сообщается в пресс-релизе банка.

BNY Mellon в настоящее время ведёт разработку платформы, на которой цифровые активы смогут обращаться в одной системе с более традиционными финансовыми инструментами. Предполагается, что криптовалютные сервисы станут доступны для клиентов банка уже в 2021 году.

Акции BNY Mellon на торгах 11 февраля выросли в цене на 4,7%. За последние три месяца бумаги подорожали на 16%.

Bank of New York Co. основан в 1784 году. В 2007 году кредитное учреждение объединилось с Mellon Financial Group, получив свое современное название. Банк работает в 35 странах.

Как передавал NEWS.ru, 11 февраля биткоин в четвёртый раз за неделю побил рекорд стоимости, подорожав до $48 399. С начала 2021 года биткоин прибавил в цене 69%. Последняя волна роста стартовала после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. В компании добавили, что планируют обеспечить возможность оплаты автомобилей биткоинами.