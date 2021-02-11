Старейший банк США начнёт проводить операции с криптовалютой

Старейшая денежно-кредитная организация США Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) начнёт осуществлять операции с биткоинами и другими криптовалютами в интересах клиентов.
Банк сформировал команду из менеджеров, которые будут искать возможности для использования цифровых активов во всех направлениях деятельности. Главой этой группы стал Майк Демисси, руководящий отделом инновационных решений,
BNY Mellon в настоящее время ведёт разработку платформы, на которой цифровые активы смогут обращаться в одной системе с более традиционными финансовыми инструментами. Предполагается, что криптовалютные сервисы станут доступны для клиентов банка уже в 2021 году.
Акции BNY Mellon на торгах 11 февраля выросли в цене на 4,7%. За последние три месяца бумаги подорожали на 16%.
Bank of New York Co. основан в 1784 году. В 2007 году кредитное учреждение объединилось с Mellon Financial Group, получив свое современное название. Банк работает в 35 странах.
Как передавал NEWS.ru, 11 февраля биткоин в четвёртый раз за неделю побил рекорд стоимости, подорожав до $48 399. С начала 2021 года биткоин прибавил в цене 69%. Последняя волна роста стартовала после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. В компании добавили, что планируют обеспечить возможность оплаты автомобилей биткоинами.