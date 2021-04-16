Биткоин упал в цене после новостей о запрете криптовалюты в Турции

https://static.news.ru/photo/483754bc-9eb1-11eb-bcc5-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость биткоина упала на 3% после новостей о том, что Центральный банк Турции ввёл запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Об этом пишет агентство Reuters.

Турецкий регулятор мотивировал решение тем, что криптовалюта не подлежит контролю и надзору, что создаёт дополнительные риски при её использовании. Кроме того, запрёт введён на фоне ослабления турецкой лиры и роста инфляции в стране, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Отмечается, что в марте годовая инфляция превысила 16%.

Стоимость биткоина упала на фоне новостей из Турецкой Республики на 3% и опустилась до отметки в $61 тысячу.

Ранее стало известно, что планы Пекина по сокращению вредных выбросов в атмосферу оказались под угрозой. Всему виной оказалась криптовалюта, а если точнее — производство биткоинов. Дело в том, что 75% майнинга приходится на Китай. Если не принять никаких мер, то уже к 2024 году потребление энергии в Китае достигнет 296,59 тераватт-часа. Это приведёт к выбросу в атмосферу 130 млн тонн углерода.

Как сообщает NEWS.ru, платёжный оператор PayPal разрешит американцам расплачиваться за онлайн-покупки криптовалютой. Пользователи смогут приобретать товары и платить за них цифровой валютой по всему миру.