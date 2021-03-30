PayPal разрешит использовать криптовалюту для оплаты покупок

https://static.news.ru/photo/23eacf26-9155-11eb-8734-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global look Press

Платёжный оператор PayPal разрешит американцам расплачиваться за онлайн-покупки криптовалютой. Пользователи смогут приобретать товары и платить за них цифровой валютой по всему миру. В компании полагают, что это поможет сильно популяризировать такой способ оплаты, сообщает Reuters.

Это первый раз, когда вы можете беспрепятственно использовать криптовалюту так же, как кредитную или дебетовую карту в своём кошельке PayPal, — рассказал гендиректор PayPal Дэн Шульман.

В компании заметили, что пользователи, которые хранят в своих электронных кошельках криптовалюту, смогут конвертировать её в традиционную валюту при оплате. При этом оплатить товар можно будет только одним видом цифровой валюты, а не несколькими сразу.

Сервис будет доступен в 29 млн торговых точек в ближайшие месяцы. PayPal не будет взимать комиссию за транзакцию при оформлении заказа.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение 2021 года курс биткоина может вырасти в несколько раз и достичь отметки в $400 тысяч за монету. Такого мнения придерживается аналитик Bloomberg Майк Макглоун.

Свой прогноз он основывает на графике, который охватывает период с 2010 года по настоящее время. Согласно расчётам эксперта, после пиков цены на криптовалюту в 2013-м и 2017 году следующий взлёт придётся на текущий год.