Биткоин поставил под угрозу экологию Китая

https://static.news.ru/photo/fb73ae68-9894-11eb-8911-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы Пекина по сокращению вредных выбросов в атмосферу оказались под угрозой. Всему виной оказалась криптовалюта, а если точнее — производство биткоинов. Дело в том, что 75% майнинга приходится на Китай.

В прошлом году, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна к 2030 году достигнет пика выбросов углекислого газа, а к 2060-му намерена перейти на принцип углеродной нейтральности. Однако бесконтрольный майнинг может сорвать эти планы, передаёт CNBC.

По подсчётам учёных Кембриджского университета, производство биткоинов в мире требует колоссальное количество энергии ежегодно — примерно 128,84 тераватт-часа (Твч). Это больше, чем требуется стране средних размеров, такой как Украина или Аргентина. Если не принять никаких мер, то уже к 2024 году потребление энергии в одном лишь Китае достигнет 296,59 тераватт-часа. Это приведёт к выбросу в атмосферу 130 млн тонн углерода.

С другой стороны, ускоренный рост биржевой цены биткоина сыграл на руку Китаю с его проектом цифрового юаня, активно продвигаемым Центробанком. В перспективе новая валюта должна стать альтернативой наличным деньгам.

То, что майнинг негативно сказывается на климате Земли, само по себе не открытие. При производстве криптовалюты вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, а это ведёт к усилению парникового эффекта на планете. Как писал NEWS.ru, учёные призывают страны мира принять меры по регулированию майнинга. Это должно помочь снизить «углеродный след».