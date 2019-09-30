https://static.news.ru/photo/98f2b3f2-e377-11e9-b187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самая популярная криптовалюта биткоин продолжает торговаться ниже уровня в $8 тысяч, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12:53 мск биткоин дешевел на 2,26% — до 7,987 тысячи долларов. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,5% — до 7,98 тысячи долларов.



Самая низкая цена на биткоин с начала года была зафиксирована в январе — тогда он стоил около 3,5 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 213,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 67% рынка.

Как писал News.ru ранее, суд американского штата Флорида признал виновным гражданина Австралии Крэйга Райта в том, что он присвоил биткоины, созданные вместе с деловым партнёром — Дэйвом Клейманом. Теперь фигурант должен вернуть родным умершего товарища около 410 тысяч единиц криптовалюты. По текущему курсу их стоимость достигает почти $4 миллиардов.