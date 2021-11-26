Биткоин резко подешевел из-за нового штамма COVID

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Стоимость биткоина резко снизилась на фоне сообщений о новом штамме коронавируса «омикрон». 27 ноября цена криптовалюты составляла $53,5 тысячи, что является минимальным показателем за последние семь недель, сообщает телеканал CNBC.

По данным Coin Metrics, за 24 часа биткоин потерял 8% стоимости. По сравнению с рекордным максимумом в $69 тысяч криптовалюта подешевела на 20%.

На фоне регистрации нового штамма Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отмечено также значительное падение мировых фондовых рынков. Европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую более чем за годовой период сессию, резко упали фьючерсы на многие американские акции.

Российский фондовый рынок также обрушился по итогам торгов 26 ноября. Индекс МосБиржи упал на 3,47% — до 3810,98 пункта, индекс РТС снизился на 4,58% — до 1589,38 пункта.

Ранее сообщалось, что 9 ноября биткоин дважды за сутки обновил исторический максимум. Сначала криптовалюта преодолела планку в $67 тысяч, а затем поднялась выше $68 тысяч.