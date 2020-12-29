Биткоин достиг очередного рекорда по стоимости

https://static.news.ru/photo/fc3790e0-4ab9-11eb-b12c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина выросла до нового рекордного значения в ходе торгов и превысила $28 500.

Курс криптовалюты по состоянию на 18:08 вырос на 4,7% по сравнению с предыдущими торгами и составил $28 131. Также дорожают другие криптовалюты: Ethereum — на 1,5%, до $734,6, Litecoin — на 0,3% до $126,69, Bitcoin Cash — на 0,9%, до $351,4.

С начала декабря биткоин вырос в цене на 47%, что стало самым серьёзным подорожанием с мая 2019 года, передаёт Trading Economics. Всего в 2020 году эта криптовалюта дорожала четыре раза, что эксперты объясняют интересом со стороны институциональных инвесторов.

Предыдущий рекорд по стоимости биткоин обновил 27 декабря — тогда криптовалюта оценивалась в $28 028.

Как писал NEWS.ru, правительство России хочет признать цифровую валюту имуществом, что позволит налоговикам требовать от банковских организаций выписки по счетам, используемым для проведения операций. 1 декабря в Госдуму был внесён законопроект о поправках в Налоговый кодекс, который призван урегулировать налогообложение криптовалюты и её статус.

В пояснительной записке к документу указано, что криптовалюта нередко используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, а также для финансирования противоправной деятельности.