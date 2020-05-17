Биржи АТР растут в надежде на восстановление мировой экономики

https://static.news.ru/photo/456b44de-56b7-11ea-8fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhengyi Xie/ZUMAPRESS.com

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются на надеждах на постепенное улучшение ситуации с мировой экономикой.

Согласно данным торгов, рост индекса Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite составил 0,61% — 2885,83 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавил 0,24% и достиг отметки в 1812,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,4% — до 23892,24 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,53%, до 20142,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,63%, до 1939,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,23%, до 5471,3 пункта.

Рост связан с оптимизмом инвесторов, которые продолжают наблюдать за постепенным открытием государствами своих экономик и смягчением карантина, введённого для борьбы с коронавирусом, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent впервые с 13 апреля поднялась выше $33 за баррель на лондонской бирже ICE.