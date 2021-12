Биржевые индексы США резко упали

Американские фондовые индексы перешли к резкому снижению после появления информации о выявленном в США первом случае заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Падение началось, несмотря на то, что появление нового штамма ожидалось, сообщает Market Watch.

Также давление на рынок оказало заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла об увеличении рисков ускорения инфляции.

В итоге 1 декабря промышленный индекс DJIA упал на 1,34% до 34002,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,18% до 4512,98 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq рухнул на 1,83% до 15254,05 пункта.

Резким падением закончили торги и котировки акций авиакомпаний. Так, стоимость бумаг American Airlines Group Inc. подешевела на 8%, United Airlines Holdings Inc. — на 7,6%, а Delta Air Lines Inc. — на 7,4%.

Ранее стало известно, что 22 ноября российский рынок акций упал почти на 3,6% по индексу Московской Биржи и более чем на 5,5% по индексу РТС. Это рекордные показатели с начала 2021 года.

По данным Московской Биржи, к моменту закрытия основных торгов рублёвый индекс упал на 3,58%, достигнув показателей 3872,77 пункта — новый рекорд с 27 августа. При этом долларовый индекс РТС снизился на 5,55% — до 1628,1 пункта, обновив таким образом минимум 26 августа.