Биржевые индексы США резко упали

Биржевые индексы США резко упалиРынок акций США упал после сообщений о первом в стране человеке, заражённом «омикроном»
Американские фондовые индексы перешли к резкому снижению после появления информации о выявленном в США первом случае заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Падение началось, несмотря на то, что появление нового штамма ожидалось, сообщает Market Watch.
Также давление на рынок
В итоге 1 декабря промышленный индекс DJIA упал на 1,34% до 34002,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,18% до 4512,98 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq рухнул на 1,83% до 15254,05 пункта.
Резким падением закончили торги и котировки акций авиакомпаний. Так, стоимость бумаг American Airlines Group Inc. подешевела на 8%, United Airlines Holdings Inc. — на 7,6%, а Delta Air Lines Inc. — на 7,4%.
Ранее стало известно, что 22 ноября российский рынок акций упал почти на 3,6% по индексу Московской Биржи и более чем на 5,5% по индексу РТС. Это рекордные показатели с начала 2021 года.
По данным Московской Биржи, к моменту закрытия основных торгов рублёвый индекс упал на 3,58%, достигнув показателей 3872,77 пункта — новый рекорд с 27 августа. При этом долларовый индекс РТС снизился на 5,55% — до 1628,1 пункта, обновив таким образом минимум 26 августа.