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Рынок акций в России показал рекордное падение с начала года

Российский рынок акций установил рекорд падения в 2021 году
21:48, 22 ноября 2021
Рынок акций в России показал рекордное падение с начала года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский рынок акций упал почти на 3,6% по индексу Московской Биржи и более чем на 5,5% по индексу РТС. Это рекордные показатели с начала 2021 года, сообщает РИА Новости.

По данным Московской Биржи, к моменту закрытия основных торгов понедельника, 22 ноября, рублёвый индекс упал на 3,58%, достигнув показателей 3872,77 пункта — новый рекорд с 27 августа. При этом долларовый индекс РТС снизился на 5,55% — до 1628,1 пункта, обновив таким образом минимум 26 августа.

Курс доллара расчётами «на завтра» достиг отметки 74,99 рубля, увеличившись на 1,55 рубля (в моменте курс поднимался до 75,08 рубля). Крус евро подорожал на 1,44 рубля и достиг уровня 84,45 рубля.

В свою очередь январские фьючерсы на нефть марки Brent установились на отметке $79,81 за баррель, подорожав а 1,17%.

Ранее Центробанк сообщил, что спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $4,7 млрд.

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