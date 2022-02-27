Белый дом: страны G7 поддержали отключение России от SWIFT

Все страны «Большой семёрки» (G7), включая Японию, поддержали наиболее тяжёлые санкции против России, сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Они включают в себя ограничения на операции ЦБ РФ и отключение ряда российских банков от системы платёжных сообщений SWIFT, передаёт РИА Новости.

Мы приветствуем сегодняшнее заявление Японии о том, что они присоединяются к Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канаде и Соединённым Штатам в изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик, — отметила Псаки.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

26 февраля стало известно, что продукты Mastercard, которые были выпущены банками ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, прекращают функционировать за границей, однако картами можно будет пользоваться внутри России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении рассказал, что «все страны Запада» согласовали отключение России от международной системы SWIFT. По словам украинского лидера, это обернётся миллиардным ущербом для РФ.