https://static.news.ru/photo/a7f5f4d4-190c-11ea-9809-fa163e074e61_660.jpg Луиджи Ди Майо Фото: Valerio Portelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки не «давили» на Италию во время подписания Меморандума о взаимодействии с КНР и осознают финансовую выгоду Рима от партнёрства с Пекином, рассказал глава итальянского дипломатического ведомства Луиджи Ди Майо.

То, что Италия стала первой страной Группы семи, присоединившейся к инициативе нового «шёлкового пути» <...> Это право страны, 30% ВВП которой составляют доходы от экспорта, — цитирует чиновника ТАСС.

Китайская экономическая инициатива «Один пояс, один путь» предлагает странам-участницам привлекательные инфраструктурные проекты и кредиты на их реализацию. Центральная Азия стоит на передовой этой инициативы и служит мостом из Китая в Европу. Неслучайно о её запуске председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году объявил в Казахстане.

Центральная Азия и Африка с готовностью присоединились к проекту и набрали кредитов. Однако спустя несколько лет стало понятно, что не все могут выдержать эту долговую нагрузку. Впрочем, у Пекина гибкий подход: если страна не может заплатить деньгами, он получает в своё владение либо построенные на её территории объекты (например, порты), либо доступ к природным ресурсам и землям должника.

Ранее News.ru сообщал, что более $1 млрд в качестве штрафа выплатит властям США шведская телекоммуникационная компания Ericsson. Как заявили в концерне, речь идёт об урегулировании претензий при расследовании фактов коррупции.