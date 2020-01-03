https://static.news.ru/photo/710f78cc-2e5c-11ea-9875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минск просит от Москвы снижения цены на нефть на $10. С этим связано отсутствие заключённого контракта на поставку топлива.

Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник в отрасли.

Цена поставок состоит из рыночной оценки с дополнительной премией в размере около $10. Белорусская сторона просит снизить сумму, а грузоотправители хотят сохранить прежние показатели.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок.

В этих условиях белорусская сторона была вынуждена приостановить экспорт бензина, реактивного и дизельного топлива, мазута, смазочных масел и других нефтепродуктов. Однако пообещала выполнить все обязательства по экспорту.