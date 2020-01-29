Правительство Белоруссии проведёт переговоры с Казахстаном о поставках нефти. Соответствующее поручение дал президент республики Александр Лукашенко.
По данным БелТА, белорусский лидер рассчитывает на торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном в области поставок нефтепродуктов в страну. Он приказал сразу же подписать соглашение с казахскими коллегами, если переговоры пройдут успешно.
21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и из стран Балтики, писал NEWS.ru.
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