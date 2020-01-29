https://static.news.ru/photo/f8b77342-42b1-11ea-aa4a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Правительство Белоруссии проведёт переговоры с Казахстаном о поставках нефти. Соответствующее поручение дал президент республики Александр Лукашенко.

По данным БелТА, белорусский лидер рассчитывает на торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном в области поставок нефтепродуктов в страну. Он приказал сразу же подписать соглашение с казахскими коллегами, если переговоры пройдут успешно.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и из стран Балтики, писал NEWS.ru.