Банкир предупредил об активизации «чёрных кредиторов» из-за отказа в займах

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский считает, что ограничение займов рискует обернуться активизацией «чёрных кредиторов». Ограничение начнёт действовать с 1 июля 2022 года, пишут «Известия».

Закон, наделяющий Центробанк правом количественно ограничивать выдаваемые на одного человека кредиты, президент подписал в декабре. Так регулятор хочет защитить россиян от долговой кабалы, однако в этом есть свои издержки, считает Лунтовский. Основные опасения, по его мнению, связаны с тем, то ограничение доступа к займам и кредитам отдельных групп населения может спровоцировать рост теневого рынка финансирования.

Это может происходить за счёт регуляторного арбитража, когда кредитование этих групп граждан будет продолжаться за счёт схем, являющихся легальными, но не входящими в периметр регуляторных ограничений — рассрочки, лизинг. Мы опасаемся, что из-за количественного ограничения займов активизируются «чёрные кредиторы», которые будут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу, — пояснил глава ассоциации.

По словам эксперта, банки постоянно актуализируют свои подходы к оценке заёмщиков. В частности, используют информацию о трансакциях клиента. И на основе этого могут назначить определённый процент, а также увеличить сумму кредита.

Однако если человек платит картой одного банка, а кредит хочет взять в другом, то эта информация будет недоступна кредитору, — добавил Лунтовский.

Глава АБР отметил, что сегодня идёт дискуссия об обмене банками данными о клиентах. Она продолжится в следующем году.

Ранее Банк России сообщил, что треть россиян, у которых есть кредиты, тратят на их погашение 80% своих доходов. Поэтому регулятор намерен установить лимиты на ссуды, погашение которых будет съедать почти все доходы заёмщика.