Российские банки обратились к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой запретить Федеральной налоговой службе (ФНС) требовать заморозки личных банковских карт предпринимателей.
В письме Ассоциации банков России (АБР) поясняется, что граждане просто рискуют остаться без средств к существованию, если за неуплату налогов по бизнесу будут блокировать деньги с личных счетов бизнесменов. Кроме того, исполнение этих предписаний может обернуться для банков нарушением Конституции.
При этом эксперты, опрошенные газетой
В настоящее время территориальные подразделения ФНС предписывают кредитным организациям замораживать средства россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели задолжали государству.
Ранее News.ru писал о том, что Ассоциация банков России (АБР) предложила разрешить кредитным организациям самостоятельно принимать решение о немедленной блокировке карты получателя при подозрительных транзакциях до того момента, пока свои намерения не подтвердит сам отправитель денежного перевода.