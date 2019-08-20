https://static.news.ru/photo/509c7788-6185-11e9-bb39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские банки обратились к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой запретить Федеральной налоговой службе (ФНС) требовать заморозки личных банковских карт предпринимателей.

В письме Ассоциации банков России (АБР) поясняется, что граждане просто рискуют остаться без средств к существованию, если за неуплату налогов по бизнесу будут блокировать деньги с личных счетов бизнесменов. Кроме того, исполнение этих предписаний может обернуться для банков нарушением Конституции.

При этом эксперты, опрошенные газетой «Известия» , согласились с тем, что конституционное право гражданин на прожиточный минимум действительно может быть нарушено, если банки начнут блокировать личные средства предпринимателей. Поэтому необходимо обязать банки отделять коммерческий капитал от личного.

В настоящее время территориальные подразделения ФНС предписывают кредитным организациям замораживать средства россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели задолжали государству.

Ранее News.ru писал о том, что Ассоциация банков России (АБР) предложила разрешить кредитным организациям самостоятельно принимать решение о немедленной блокировке карты получателя при подозрительных транзакциях до того момента, пока свои намерения не подтвердит сам отправитель денежного перевода.