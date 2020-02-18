Представители российских банков предложили брать комиссию за оплату коммунальных услуг с получателей платежей.
Такой вариант был озвучен в ходе встречи на площадке Ассоциации банков России, рассказал её председатель Георгий Лунтовский. Он пояснил, что для кредитных организаций платежи за «коммуналку» — такая же услуга, как и все остальные, и она требует затрат на банковую инфраструктуру,
Банки несут соответствующие издержки — сюда входит и обработка наличных денежных средств, зарплата операционистов, разработка программного обеспечения, — сказал Лунтовский.
Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин рассмотрит идею запрета на комиссию при оплате услуг ЖКХ. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителем партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен