https://static.news.ru/photo/22ca7cf2-52ba-11ea-9f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Представители российских банков предложили брать комиссию за оплату коммунальных услуг с получателей платежей.

Такой вариант был озвучен в ходе встречи на площадке Ассоциации банков России, рассказал её председатель Георгий Лунтовский. Он пояснил, что для кредитных организаций платежи за «коммуналку» — такая же услуга, как и все остальные, и она требует затрат на банковую инфраструктуру, передаёт РИА Новости.

Банки несут соответствующие издержки — сюда входит и обработка наличных денежных средств, зарплата операционистов, разработка программного обеспечения, — сказал Лунтовский.

Как писал NEWS.ru ранее, российский президент Владимир Путин рассмотрит идею запрета на комиссию при оплате услуг ЖКХ. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителем партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым.