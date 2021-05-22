Банк «Траст» подал два иска на 4 млрд к Александру Мамуту

Банк непрофильных активов «Траст» в мае подал два иска к предпринимателю и финансисту Александру Мамуту. Как сообщает РБК, первый иск был зарегистрирован Останкинским судом Москвы 7 мая, второй — Пресненским районным судом 19 мая.
В первом случае с ответчика
Структуры Мамута в сумме должны «Трасту» 23,5 млрд рублей. На долю «Синема Парка» приходится 19,8 млрд, компания «Медиахолдинг» задолжала 331,2 млн рублей, долг в 2,5 млрд рублей относится к компании «Вандеркинд».
В январе банк списал новогоднюю выручку киносети в размере 431 млн рублей в счёт просроченной задолженности. В марте «Траст» потребовал от «Синема Парка» досрочно погасить основной долг и проценты.
Мамут считает требования банка необоснованными. По словам представителя бизнесмена, стороны обсуждают возможность реструктуризации. При этом в апреле киносеть обратилась к Банку России с требованием отозвать лицензию у «Траста». Истец считает, что банк занимается незаконной торговой и коллекторской деятельностью.
В марте «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 107,4 млрд рублей с бывших топ-менеджеров АО «Открытие холдинг».