Банк «Траст» подал два иска на 4 млрд к Александру Мамуту

https://static.news.ru/photo/eb4cb43c-bb01-11eb-bc14-96000091f725_660.jpg Александр Мамут Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Банк непрофильных активов «Траст» в мае подал два иска к предпринимателю и финансисту Александру Мамуту. Как сообщает РБК, первый иск был зарегистрирован Останкинским судом Москвы 7 мая, второй — Пресненским районным судом 19 мая.

В первом случае с ответчика требуют взыскать 2,6 млрд рублей просроченной задолженности, во втором — 1,4 млрд рублей. Речь идёт об основном долге и процентным выплатам. В 2021 году «Траст» подал уже четыре иска к Мамуту. В январе банк требовал взыскать с предпринимателя как с поручителя 1 млрд рублей задолженности по кредиту сети кинотеатров «Синема Парк», сумма следующего иска, поданного в марте, неизвестна. Рассмотрение этих дел приостановлено до разрешения тяжбы между банком и «Синема парком» в столичном Арбитражном суде. Киносеть требует продления кредитных договоров до 2027 года на новых условиях.

Структуры Мамута в сумме должны «Трасту» 23,5 млрд рублей. На долю «Синема Парка» приходится 19,8 млрд, компания «Медиахолдинг» задолжала 331,2 млн рублей, долг в 2,5 млрд рублей относится к компании «Вандеркинд».

В январе банк списал новогоднюю выручку киносети в размере 431 млн рублей в счёт просроченной задолженности. В марте «Траст» потребовал от «Синема Парка» досрочно погасить основной долг и проценты.

Мамут считает требования банка необоснованными. По словам представителя бизнесмена, стороны обсуждают возможность реструктуризации. При этом в апреле киносеть обратилась к Банку России с требованием отозвать лицензию у «Траста». Истец считает, что банк занимается незаконной торговой и коллекторской деятельностью.

В марте «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 107,4 млрд рублей с бывших топ-менеджеров АО «Открытие холдинг».