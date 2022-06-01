Банк «Открытие» ввел сезонные вклады с повышенными ставками

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1 июня банк «Открытие» запустил два сезонных вклада «Летний Промо» и «Летний» с повышенными ставками до 10,5% годовых. Программы на 4 и 8 месяцев позволяют зафиксировать доходность на срок на треть дольше, чем по стандартным вкладам, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Открытие вклада «Летний Промо» доступно всем клиентам, у которых на депозитах и накопительных счетах в банке «Открытие» на 30 апреля 2022 года было размещено не более 50 тысяч рублей. Ставка по вкладу определяется в зависимости от способа выплаты процентов и выбранного срока. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 10,5% годовых при размещении средств на 4 месяца, и 9,5% при размещении на 8 месяцев.

Действующим клиентам «Открытие» предлагает оформить вклад «Летний». Ставка по нему при получении процентов в конце срока достигает 10% годовых при размещении средств на 4 месяца, и 9% при размещении на 8 месяцев.

Минимальная сумма вкладов — 50 тысяч рублей. Проценты по желанию вкладчика выплачиваются ежемесячно, в начале или в конце срока действия договора. Открыть вклады «Летний Промо» и «Летний» можно в офисе банка, либо удаленно. Подробности о новых вкладах можно узнать на сайте банка.