15 октября 2025 в 11:34

«Баланс сохраняется»: Новак о ситуации на топливном рынке

Новак заявил, что в России сохраняется баланс спроса и предложения топлива

Александр Новак Александр Новак Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день в России сохраняется баланс спроса и предложения топлива на внутреннем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, правительство не видит никаких проблем.

У нас стабильное потребление внутреннего рынка. Мы не видим в этом проблем. Баланс сохраняется, производство и потребление. И мы со стороны правительства, министерства, ответственных делаем все для того, чтобы это было обеспечено, — сказал Новак.

Он добавил, что российская энергетика продолжает развиваться и успешно адаптироваться к глобальным изменениям, преодолевая трудности. Новак также указал на крепкие отношения с партнерами и поблагодарил их за совместную работу.

Кроме того, вице-премьер не исключил, что в перспективе Москва может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+. Он отметил, что в настоящее время Россия наращивает показатели. Однако, по словам Новака, это не так быстро, как предполагалось.

Россия
топливо
бензин
Александр Новак
