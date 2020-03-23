Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR завершила отправку второй партии нефти для Белоруссии. Об этом сообщил замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.
По его словам, объём отправленной нефти составил 85 тысяч тонн,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти. Они пришли к соглашению по поставке на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».
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