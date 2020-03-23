Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индекс Московской Биржи на открытии торгов 23 марта опустился на 4,2%, до отметки 2234,3 пункта, по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии 20 марта. Индекс РТС упал на 6,2% и составил 866,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

В лидерах падения — акции российских нефтяных компаний и банковского сектора. Снижение составляет в районе 3–6%. Российская валюта подешевела к американской и европейской. Курс доллара на открытии поднялся на 1,6%,...